Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что этот музей безопасен для посещения жителями и гостями Санкт-Петербурга в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Пиотровский прокомментировал 7 декабря эпидемиологическую подготовку во вверенном ему учреждении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудница Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Были предприняты огромные усилия для того, чтобы музей был со всех сторон и со всех входов безопасен. И действительно, наш музей, как и другие музеи в мире, является самым безопасным общественным пространством», — сказал Пиотровский.

По его словам, Эрмитаж приспособлен к условиям пандемии. Помимо проверки QR-кодов и соблюдения масочного режима — обязательных мер, введённых по решению правительства Санкт-Петербурга, администрация музея поддерживает комфортное пребывание посетителей. Сотрудники не допускают одновременное нахождение в нём большого количества людей. Так, в рамках бесплатного посещения музея 7 декабря все билеты предоставляются по предварительной записи, с целью недопущения большого потока посетителей.

Безопасность посещения Эрмитажа поддерживается и рядовыми сотрудниками. На сегодняшний день процент вакцинации сотрудников музея составляет 80%. По различным подсчётам, уровень коллективного иммунитета в трудовом коллективе Эрмитажа находится на отметке в 97%.

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