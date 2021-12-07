Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Задержанного 7 декабря Ивана Громова, которого днём ранее губернатор Санкт-Петербурга уволил с должности главы Калининского района, подозревают в хищении 165 млн рублей. Об этом 7 декабря ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга © ИА REGNUM

По предварительным данным, речь идёт о средствах комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, который Громов возглавлял в 2013—2017 годах.

«Его подозревают в хищении чуть более 165 млн рублей», — добавил собеседник агентства.

Напомним, следственные действия по делу Громова сегодня проходят не только в Петербурге, но и в Московской области, где, по данным СМИ, у чиновника и его брата есть частные дома. Громов в течение последних пяти лет возглавлял престижный Петроградский район Санкт-Петербурга, а в ноябре 2021 года был назначен на пост главы Калининского района. 6 декабря он написал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено губернатором.

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