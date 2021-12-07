Красноярск, , 13:48 — REGNUM Мемориальный комплекс «Красноярск — город трудовой доблести» открыт 7 декабря в столице Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Мемориальный комплекс «Красноярск – город трудовой доблести» Александр Черных, Кrskstate.ru

Мемориальный комплекс в Красноярске торжественно открыли в день образования Красноярского края. В мероприятии приняли участие первые лица края и города, представители ветеранских и общественных организаций, руководители красноярских предприятий.

«Почётное звание «Город трудовой доблести» Красноярск получил в особый год — год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны», — отметил губернатор края Александр Усс.

В годы войны в Красноярск эвакуировали более 20 крупных промышленных предприятий, сюда приехали тысячи людей. Город стал центром оборонной промышленности. На фронт отсюда шли эшелоны с бойцами сибирских дивизий, продовольствием, вооружением.

«Эта стела — не просто новый памятник, не просто красивое место на карте нашего города, это наш общий поклон поколению победителей, совершивших трудовой подвиг в тылу», — подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Над мемориальным комплексом работала творческая группа красноярских архитекторов и историков во главе с российским скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем.

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Красноярску весной 2021 года. Место для размещения стелы выбрали путём голосования — сквер перед Дворцом культуры им. 1 Мая.

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