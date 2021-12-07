Екатеринбург, 7 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Свердловской области утвердили региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Решение приняли 7 декабря на пленарном заседании регионального парламента.

Picserver.org Бюджет

Дефицит бюджета составит 11,2 млрд рублей. Уровень доходов зафиксирован на отметке 346,4 млрд рублей, расходов — 357,6 млрд рублей. Отметим, в 2021 году бюджет региона также был дефицитным. Расходы оказались выше доходов на 40,6 млрд рублей.

В ходе рассмотрения проекта регионального бюджета был внесен ряд изменений. К третьему чтению доходы и расходы области на 2022 год выросли примерно на 4%. Кроме того, депутаты определили, что региональный бюджет 2023 и 2024 годов выйдет в плюс. В 2024 году профицит составит 816 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 70% бюджета потратят на социальную сферу.