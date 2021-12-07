Москва, , 13:46 — REGNUM Успешное проведение выборов президента в Гамбии, победителем на которых стал нынешний гамбийский лидер Адама Барроу, приветствует Россия. Об этом 7 декабря говорится в распространенном сообщении Министерства иностранных дел РФ.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что 5 декабря независимой избирательной комиссией Гамбии были объявлены итоги президентских выборов, которые прошли в стране 4 декабря, и победу на них одержал действующий президент страны Адам Барроу, который набрал более 53% голосов избирателей при явке на выборы более 80% от числа имеющих право голоса.

«В Москве приветствуют успешное проведение всеобщих выборов в Гамбии и выражают надежду, что гамбийское общество продолжит продвижение по пути стабильного и демократического развития», — говорится в сообщении.

Также указывается, что наблюдатели от Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств заявили, что избирательная кампания и голосование на выборах президента Гамбии носили в целом «транспарентный, мирный и свободный характер».

Отметим, помимо Барроу, который боролся за второй срок на этом посту, в выборах президента Гамбии участвовали еще пять кандидатов.