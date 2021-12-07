Симферополь, , 13:45 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил смерть руководителя крымского представителя компании «Аэрофлот». Об этом он сообщил 7 декабря журналистам.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Детали не знаю, просто информацию знаю», — сказал Аксёнов, уточнив, что о причинах трагедии сказать ничего не может.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о гибели 56-летнего руководителя крымским представительством «Аэрофлота» появилась утром 7 декабря. По некоторым данным, он покончил с собой в воскресенье, 5 декабря, оставив записку. В обстоятельствах гибели сотрудника авиакомпании разбираются следственные органы.

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