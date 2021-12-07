София, , 13:45 — REGNUM В столице Болгарии Софии открылась ежегодная Международная книжная ярмарка — один из крупнейших издательских и читательских форумов в Восточной Европе. Об этом 7 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Книжные полки

Основные мероприятия ярмарки проходят в столичном Национальном дворце культуры с 7 по 12 декабря. Цель акции — привлечение к чтению книг как можно большее количество людей.

«Из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса тиражи печатных изданий сократились вдвое, — заявила глава Болгарской книжной ассоциации Десислава Алексиева. — Сегодня необходимо поднять престиж книги, и делать это необходимо на самом высоком уровне». По словам Д. Алексиевой, понижение правительством ставки НДС на выпуск книг до 9% «фактически спасло» соответствующую отрасль.

Напомним, ранее министерство культуры при служебном правительстве Болгарии объявило о намерении расширить сеть издательств и специализированных книжных магазинов по всей стране. Кроме того, официальная София запланировала повышение заработной платы тысячам сотрудников болгарских библиотек.