Пекин, , 13:45 — REGNUM Американцы опасаются идти по пути полного бойкота Олимпиады в Пекине, но хотят испортить китайцам спортивную составляющую мероприятия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря, комментируя сообщения о вероятном «дипломатическом бойкоте» Олимпиады со стороны США.

Олимпиада George Hodan

Ранее о высокой вероятности такого развития событий сообщил CNN. В МИД Китая в ответ призвали США «прекратить раздувать тему бойкота», воздержаться от политизации спорта и серьезно отнестись к обеспокоенности Пекина. Американские политики еще не получали приглашений на Олимпиаду, добавил официальный представитель МИД КНР.

« Ситуацию, которая сложилась после заявления Белого дома о «дипломатическом бойкоте» Олимпийских игр 2022 года в Пекине и выступления в его поддержку Олимпийского комитета США, иначе как глупой для Белого дома и позорной для американских олимпийцев не назовёшь. Если уж бойкотировать игры, то бойкотировать. Так было, например, в 1980 году в случае с Олимпийскими играми в Москве. Тот бойкот, напомню, стал частью общей линии Запада на разрушение СССР.

В случае с Китаем американцы, как мы видим, опасаются сразу идти по пути полного бойкота, но спортивное мероприятие китайцам испортить хотят. На мой взгляд, американцы начали крупную и долгосрочную провокацию с целью принудить и европейцев занять такую же позицию. Удастся ли им её осуществить, зависит от китайского ответа.

Пока китайцы просто посмеялись над Белым домом, заявив, что в Пекин политических представителей США и не звали. Официальный представитель МИД КНР правильно использовал данный повод, чтобы высветить действия США против олимпийского движения как такового.