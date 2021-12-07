Тбилиси, , 13:44 — REGNUM По иску советской и грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили к сервису Netflix удалось допросить сценариста и продюсера сериала «Ход Королевы» (The Queen’s Gambit) Фрэнка Скотта. Об этом 7 декабря на пресс-конференции в Тбилиси сообщила адвокат Майя Мцариашвили.

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«Скотт был вынужден признать, что знал правду о карьерных достижениях легендарной шахматистки. Это подтверждает, что Netflix целенаправленно распространял лживые сведения», — сказала Мцариашвили.

Она сообщила, что первое заседание по этому делу назначено на 24 января 2022 года. Адвокат рассказала, что истец требует от Netflix компенсацию морального ущерба в размене $5 млн, а также исправление «диффамационной фразы в сериале».

Напомним, Гаприндашвили имеет претензии к Netflix из-за утверждения в одном из эпизодов сериала, что героиня фильма, прототипом которой является эта шахматистка, на тот момент никогда не играла в шахматы с мужчинами. Между тем, к 1968 году, когда происходило это событие, Гаприндашвили провела более 50 игр с мужчинами.

Также Гаприндашвили не устраивает, что в сериале её называют русской шахматисткой, а не грузинской.

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