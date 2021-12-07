Москва, 7 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Минтруду разрешить всем получить свои пенсионные накопления в виде единовременных выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Минтруд разрешил ряду граждан подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений через госуслуги. Предлагаю разрешить это делать всем», — сказал Миронов.

Он убежден, что пенсионную систему, существовавшую до 2013 года, уже нельзя вернуть к жизни.

«Деньги, которые в ней повисли, принадлежат гражданам, изъяты из их заработка. Куда бы государство их не вкладывало, их надо вернуть», — полагает депутат.

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Минтруд разрешил подавать заявление на единовременную выплату накопительной пенсии тем, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также гражданам, у которых трудовой стаж недостаточен для назначения страховой пенсии по старости.

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