Саратов, 7 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Саратове 54-летняя местная жительница признана виновной по делу об убийстве женщины и ребенка, а также разбойном нападении. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также суд удовлетворил иск о взыскании с обвиняемой компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Тюрьма

Из корыстных побуждений жительница Саратова решила расправиться со своей 38-летней знакомой и завладеть ее ценностями. Днем 29 ноября 2020 года она пришла к женщине в квартиру дома по улице Чернышевского. Хозяйка находилась дома с малолетней дочерью (3 года 10 месяцев). Злоумышленница вооружилась ножом и нанесла сначала женщине, а затем ее ребенку множественные удары. От полученных ранений мать с девочкой скончались на месте. Гостья похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту, причинив имущественный ущерб на сумму более 165 тыс. рублей. Личность скрывавшейся злоумышленницы удалось установить в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 31-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смертельных травм приятелю.

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