Москва, , 13:42 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, цены нефть на утренних торгах демонстрируют ярко выраженную позитивную динамику, прибавляя еще 2,0%, что расширяет общий рост нефтяных котировок за последние четыре торговых дня со 2 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Добыча нефти Lapatilla.com

«Основной причиной роста цен на нефть 6 декабря на 5,5% и сегодня на 2,0%, стали заявления главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которые он сделал в минувшие выходные, о том, что первые данные о новом штамме «Омикрон» выглядят «обнадеживающе».

Рынок доверяет Фаучи, весной 2020 года, он доказал свою политическую не ангажированность, отстаивая жесткую и непопулярную на тот момент позицию об опасности COVID-19.

Поэтому если он говорит, что новый штамм «не представляет высокую степень опасности», инвесторы верят и начинают переоценивать потенциальный экономический ущерб.

Американский фондовый рынок уже отыграл 60% потерь с момента, когда впервые появилась информация об «Омикроне"26 ноября, нефть отыграла 50% потерь, достигнув $75,00 за баррель Brent 7 декабря утром.

Однако в отличии от роста рынка акций, рост цен на нефть очень не нравится администрации Джо Байдена, которая уже доказала, что способна быстро и сильно влиять на нефтяной рынок.

К тому же ОПЕК+ принял решение об увеличении добычи на 400 тыс. б/с в январе 2022 года, поэтому, текущий рост, пока что представляется локальным и в большей степени эмоциональным.

Рост может продлиться еще несколько дней и даже привести нефтяные котировки к $76,00 за баррель Brent. Но ближе к концу недели, когда эмоции выдохнутся, нефтяные котировки будут склонны к возврату к $72,00−73,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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