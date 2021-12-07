7 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Это может быть самый важный разговор между двумя лидерами и шанс снизить все большую напряженность вокруг Украины.

Максим Исаев, , 14:53 — REGNUM 7 декабря состоится виртуальная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Беседа лидеров двух стран пройдет на фоне кризиса вокруг Украины, который уступает по своей остроте лишь «аннексии» Крыма Москвой в 2014 году, а также обострения ситуации на востоке Украины, пишет бывший посол США в НАТО Роберт Хантер в статье, вышедшей 6 декабря в Responsible Statecraft.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Первоочередной задачей Байдена станет убедить его российского коллегу в том, что дальнейшая агрессия против Украины вызовет серьезный военный ответ со стороны Запада, даже если бывшая советская республика и не является членом НАТО и, таким образом, на нее не распространяется действие положений официальных договоров о коллективной безопасности.

По-прежнему сложно поверить, что российский лидер может проявить такое безрассудство, поскольку такие шаги приведут к военному конфликту между Россией и США. Однако нельзя исключать просчетов и инцидентов.

Скорее всего, у Кремля несколько мотивов, даже в этом близком к войне кризисе. Они включают усиление своего внутриполитического контроля путем пропаганды внешней «угрозы», утверждения, что Россия снова является великой державой, требуя большего уважения со стороны Запада, добиваясь признания Украины в качестве нейтрального «буферного» государства в Центральной Европе или даже приступая к реализации всеобщей кампании дестабилизации в Центральной Европе и беспорядка в НАТО.

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О чем надо договориться по Украине

Какими бы ни были мотивы российского лидера, сейчас необходимо не дать кризису вылиться в открытый конфликт. С большой долей вероятности военный авантюризм России смогут сдержать приготовления НАТО во главе с США. Тем не менее виртуальный саммит не может и не должен быть посвящен исключительно сокращению напряженности и успокоению страхов. Необходимы и практические шаги.

Во-первых, должна быть объявлена общая приверженность стремлению к разрешению, а не только сдерживаю кризиса вокруг Украины. Это урегулирование может распространяться и на восток страны. Однако Байдену едва удастся добиться уступок по Крыму, в этом вопросе позиция Путина будет непоколебима. Таким образом, лидеры обеих стран должны просто «напомнить о позициях друг друга», чтобы неразрешимый элемент не оказался включенным в попытке сокращения напряженности.

Во-вторых, Россия должна пойти на значительное сокращение численности своих войск, развернутых на украинской границе, с одной стороны, тогда как блок НАТО должен умерить свою военную деятельность на Украине — с другой. Кроме того, должно быть достигнуто соглашение об отказе от будущих провокационных шагов.

В-третьих, Россия и НАТО должны пойти на обмен военными наблюдателями, которые будут развернуты по обе стороны российско-украинской границы, а также по линии разграничения на спорных территориях на Украине. Вместо наблюдателей НАТО для этих целей могут быть направлены представители ООН или ОБСЕ.

В-четвертых, необходимо возобновить и активизировать минский процесс, начатый в 2014 году для разрешения кризиса и с тех пор находящийся в мертворожденном состоянии. Тремя сопредседателями являются Россия, Украина и ОБСЕ, а посредниками выступают Франция и Германия. Байден должен предложить подключение к нему США, а Путин должен на него согласиться.

Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров, Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ Mfa.am

Ограничения Байдена

Хотя Байден и намерен оказывать давление на Путина по Украине, он должен помнить об ограничениях своего подхода, отчасти обусловленных политикой США и НАТО. В разговоре с Путиным Байдену следует избегать тем, которые противоречили бы формальным положениям НАТО, о которых говорил генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел на прошлой неделе в латвийской Риге.

«Министры ясно дали понять, что мы придерживаемся наших решений», — заявил генсек альянса, подразумевая, по мнению Хантера, три позиции НАТО.

Эти позиции включают в себя то, что никакая внешняя страна не может влиять на решения НАТО (например, о расширении), то, что любая страна, входящая в ОБСЕ, имеет право выбирать свой союз, а также то, что Украина и Грузия все же «присоединятся к НАТО».

Первая позиция была принципиальной для альянса с 1990-х годов и была направлена на то, чтобы гарантировать странам Центральной Европы то, что североатлантический альянс никогда не позволит России вмешиваться в касающиеся их решения НАТО. Вторая позиция имеет прямое отношение к так называемой политике открытых дверей НАТО, которая в теории означает, что любая страна, входящая в ОБСЕ, в том числе Россия и Украина, может вступить в НАТО. Наконец, третье обязательство, согласно которому Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО, было принято на саммите НАТО в 2008 году. С тех пор о нем неоднократно повторяли.

Однако это третье обязательство является неприемлемым для России, если учесть обеспокоенность — реальную или эксплуатированную российскими властями, — что НАТО стремится «окружить Россию». Подобное обязательство тем не менее абсурдно, поскольку ему никогда не воплотиться: для вступления в НАТО необходимо единогласное согласие, тогда как для ответа на ту или иную агрессию военными средствами все члены альянса должны быть готовы пойти на этот шаг.

Мало кто из союзников согласится с таким обязательством, в рамках которого Украина будет пользоваться привилегиями настоящего члена блока, в отличие от помощи в конкретном случае, и никто из них не согласиться включать Грузию. В определенный момент Байден может оказаться вынужденным добиться от НАТО изменения этой позиции, при этом отвергая идею Москвы о том, что Украина должна быть буферным государством — как де-юре, так и де-факто, однако этот вопрос не должен обсуждаться с Путиным.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

Примечательно, однако, что Столтенберг не упомянул о возможных военных действиях в качестве сдерживающего фактора НАТО для России.

«Министры ясно дали понять, что любая будущая российская агрессия будет дорого стоить и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России», — заметил он.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал примерно то же самое. Такие смягченные заявления и направлены на недопущение дальнейшей эскалации, однако из-за того, что не говорится о возможном применении силы, снижается эффективность сдерживания России. В конце концов, насколько «серьезные политические и экономические последствия» могут перевесить стратегические интересы? Однако, скорее всего, Путина не обрадует эта сдержанность США и НАТО, поскольку военное нападение России явно будет означать войну с Западом.

Более широкая повестка дня встречи Байдена и Путина

Байдену и Путину также необходимо обратиться к более широкой повестке дня, если они хотят выполнить свои взаимные обязательства как крупные державы. Общей рубрикой должно быть согласие, чтобы избежать стресса и напряженности, удерживать конкуренцию в рамках определенных рамок и опираться на общие интересы, чему есть множество примеров — контроль над вооружениями, терроризм, COVID-19 и изменение климата, а также продолжающееся сотрудничество в Арктике и на Международной космической станции.

Что касается Европы, Байден и Путин должны договориться о признании законных интересов безопасности, политических и экономических интересов всех европейских стран. Это означает повторение принципов ОБСЕ из Хельсинкского заключительного акта 1975 года, который подписали Вашингтон и Москва.

Кроме того, лидеры обеих стран должны на этом саммите договориться и по другим вопросам. В частности, о скорейшем возвращении дипломатического персонала в посольства и консульства Москвы и Вашингтона, который был сокращен в стиле Холодной войны. Стороны также должны возобновить переговоры по широкому кругу вопросов, в том числе начать обсуждение ограничения использования открытого космоса для военных целей, и пригласить к этой работе и других, прежде всего Китай.

Запуск китайского ракета-носителя «Чанчжэн-2С» AAxanderr

Более того, Вашингтон и Москва должны совместно пойти на решение региональных вопросов, в том числе в части консультаций по Ирану и ядерной с ним сделки. Обеим странам также следовало бы заключить соглашение о регулярном американо-российском стратегическом диалоге на уровне министров обороны и начальников обороны (и их заместителей) с постоянными контактами и горячей линией. Нужны США и России и постоянные контакты между министрами иностранных дел, для чего необходим новый двусторонний совместный консультативный комитет.

Наконец, Москва и Вашингтон должны возродить Совет Россия — НАТО в Брюсселе, работа которого в настоящее время приостановлена, включая сосредоточение внимания на 19 областях сотрудничества, изложенных в Основополагающем акте Россия — НАТО от мая 1997 года.

Эта повестка дня более амбициозна, чем можно было бы достигнуть в рамках одной виртуальной встречи. Однако реализация этих целей со временем может обеспечить необходимое понимание будущего отношений США и России, безопасности в Европе и признание того, что Россия на самом деле является крупной державой — не только с правами, но и с обязанностями. Как и со всеми основными соглашениями, особенно на встречах на высшем уровне, большая часть тяжелой работы должна быть проделана заранее на более низких дипломатических уровнях. Но Байден может «запустить» процесс с Путиным и посмотреть, ответит ли российский лидер.