Пермь, , 13:39 — REGNUM В горбольнице № 5 Перми сегодня, 7 декабря, силовики проводят обыски. Об этом сообщает портал permnews.ru.

Обыск

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Оперативные мероприятия проходят в двух подразделениях муниципального медучреждения: в поликлинике №2 на ул. Героев Хасана, 26 и в поликлинике №4 на ул. Куйбышева, 111. Предполагается, что правоохранители проверяют сведения об изготовлении фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодах.

В краевом минздраве подтвердили информацию об обысках. Причину мероприятий ведомстве не назвали.