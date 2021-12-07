Курск, 7 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Проект IT-маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения, реализующийся в Курской области, может стать актуальным решением в части оптимального использования имеющихся возможностей здравоохранения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 7 декабря политолог Дмитрий Михайличенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

«Анализ соцсетей и фокус-группы в регионах показывает нарастающий ком проблем в сфере здравоохранения, которая нуждается не только в расширении источников финансирования, но и оптимизации имеющихся возможностей. От администраций районов также ждут активных действий, а не только просьб о субсидиях и траншах из федерального центра. В этом плане актуальным представляются некоторые региональные практики, которые внедряют ряд региональных администраций», — отметил собеседник агентства.

В числе таких практик эксперт назвал проект IT-маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения, который реализуется в Курской области.

«Учитывая, что достаточно жесткая политика губернатора Старовойта (губернатор Курской области — прим. ИА REGNUM)склоняет общество к безальтернативности вакцинации, а в регионе масштабные жалобы на качество здравоохранения, новые решения актуальны. Проект «IT-маршрутизация пациентов с болезнями системы кровообращения» направлен на сокращение времени доставки пациентов в стационар. При этом к проекту подключены соседние регионы, что для «приграничных» районов Курской и соседних областей позволяет оптимизировать потоки и оперативнее предоставлять скорую помощь. Идея проекта в том, чтобы оптимизировать потенциалы использования станций скорой помощи и задействовать другие регионы», — отмечает Михайличенко.

Эксперт подчёркивает, что в Евросоюзе в реализации подобных проектов участвуют несколько стран — зачастую пациента необходимо везти в соседний регион, а не в областной центр, и решающим в этом случае является не административное деление, а территориальная близость.

«Проектное решение заключается в разработке и внедрении программного продукта, позволяющего определить оптимальный маршрут для эвакуации пациента с экстренной и неотложной патологией сердечно-сосудистой системы в ближайший региональный сосудистый центр исходя из анализа реальной дорожной ситуации по данным геоинформационной системы, обеспечить информационное взаимодействие между бригадой скорой медицинской помощи и сосудистым центром для своевременной подготовки врачебной бригады к приему пациента», — уточнил собеседник агентства.

Как подчеркнул Михаличенко, по мнению экспертов в сфере здравоохранения, такие проекты могут стать значимым резервом для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для этого потребуется активизировать межрегиональные связи. Потенциал, как считает эксперт, для межрегионального взаимодействия губернаторов и руководителей региональных минздравов, действительно, есть.