Варшава, , 13:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 7 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 19 336 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 504 человека, у 332-х из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 704 040 случаев заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 86 205. В больницах по состоянию на 7 декабря находятся 23 148 пациентов с COVID-19. Из них 1 908 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге пика четвертой волны пандемии коронавируса. Его ожидают в первой половине декабря текущего года, отметил он.