Троицк, Челябинская область, 7 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего сотрудника отдела полиции из города Троицка будут судить за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Суд

Следователи считают, что в 2020 году этот гражданин способствовал не привлечению своего родственника к уголовной ответственности за оптовую торговлю немаркированной табачной продукции.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Вместе с сотрудниками управления собственной безопасности областного главка МВД они осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы переданы в суд.