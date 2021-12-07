Джакарта, 7 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Команда национальной полиции Индонезии по идентификации жертв стихийных бедствий обследовала 30 тел и опознана тела 10 человек, погибших при извержении вулкана Семеру, сообщает CNN Indonesia.

DasWortgewand Извержение вулкана

В национальной полиции Индонезии заявили, что удалось установить личности 6 мужчин и 4 женщин.

Число погибших в результате извержения Семеру увеличилось до 34 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Военно-воздушные силы Индонезии доставили гуманитарную помощь населению, пострадавшему в результате извержения вулкана.