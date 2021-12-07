Каир, 7 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Египте силовики планируют взять под охрану все христианские церкви на время празднования Рождества. Как сообщает официальная газета Dostour, армия и министерство внутренних дел разработали план по обеспечению безопасности и недопущению террористических атак.

Египет армия

В числе наиболее важных подготовительных мероприятий силовиков — усиление присутствия на улицах, площадях и в непосредственной близости от мест большого скопления людей, а также церквей и монастырей по всей территории страны. Под охрану планируется взять 296 церквей, часовен и других культовых сооружений.

На протяжении всего дня 25 декабря в больших городах изменится порядок уличного движения, чтобы избежать возникновения пробок вблизи мест собрания христиан.

Вокруг крупнейших культовых сооружений силовики планируют создать сплошное оцепление и начать тотальную проверку всего припаркованного и проезжающего автотранспорта на предмет наличия мин.