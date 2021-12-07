Омск, , 13:32 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом, сообщили 7 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Омской области стали уже 2911 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в регионе выявили 118 613 носителей коронавируса, выздоровели 95 087 человек.

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