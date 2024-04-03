Тегусигальпа, 7 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Епископальная конференция Гондураса поздравила граждан этой страны с недавними всеобщими выборами и победой на них Сиомары Кастро. Об этом пишет Prensa Latina.

Darwinek Карта-флаг Гондураса

В своем заявлении организация признала патриотизм людей, которые пришли на избирательные участки, чтобы осуществить свое право и долг, и выразила обеспокоенность недавними обвинениями в мошенничестве на выборах депутатов, выдвинутыми, в частности, «Национальной партией» и Сальвадорской партией Гондураса (названа в честь своего создателя — телеведущего и политика Сальвадора Насральи — прим. ИА REGNUM).

Католический институт призвал ответственные органы уделить должное внимание претензиям и разрешить эти обвинения в оперативном порядке и на основании закона: «Не может быть никаких сомнений в прозрачности подсчета голосов и уважении к решению избирателей».

Документ также призвал президента страны работать над искоренением бедности, борьбой с безнаказанностью, созданием рабочих мест, достойной системой здравоохранения и образования.

«Мы надеемся, что следующие четыре года станут временем новых возможностей для гондурасцев, и что они будут пользоваться своими законными правами. Пусть избранные власти работают на общее благо и обладают способностью проецировать нас к процветающему будущему благополучию», — говорится в заявлении.