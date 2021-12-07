Сеул, , 13:31 — REGNUM Экономика Южной Кореи находится на пути умеренного восстановления, однако появление нового штамма коронавируса «Омикрон» может привести к росту неопределенности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Южная Корея Kenny J Lee

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В документе, опубликованном 7 декабря, отмечается, что в связи с распространением штамма «Омикрон» риски ухудшения экономической ситуации возрастают, так как страны мира принимают строгие ограничительные меры, а финансовые рынки становятся нестабильными.

Эксперты отмечают, что ситуация в сфере услуг и частное потребление улучшились, розничные продажи возрасли, однако темпы восстановления производственного сектора замедлились.

Между тем рост заболеваемости и появление штамма «Омикрон» побудили представителей органов здравоохранения ужесточить антиковидные меры.

По мнению специалистов, ухудшение эпидемической ситуации ставит под сомнение существенное улучшение ситуации в экономике, поскольку восстановление внутреннего спроса может быть замедлено.