Оренбург, , 13:31 — REGNUM Администрация Оренбурга прокомментировала ситуацию, когда многодетная горожанка устроила пикет возле Дома советов и заявила о выселении на улицу. Чиновники подчеркнули, что семье из аварийного дома в пер. Шевченко предоставлено благоустроенное жилье.

Под снос!

По данным муниципального управления ЖКХ, дом по пер. Шевченко признан аварийным и подлежит сносу. В Центральном районном суде Оренбурга находится на рассмотрении дело по исковому заявлению прокурора о признании бездействия УЖКХ и комитета по управлению имуществом города и возложении обязанности осуществить снос аварийного дома в переулке Шевченко. Рассмотрение дела назначено на 13 декабря. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечена многодетная семья.

В мэрии также отметили, что судебное решение о выселении из аварийного дома и предоставлении жилья по ул. Мирнинской вступило в законную силу 25 ноября 2017 года. По состоянию на 6 декабря многодетная семья так и не покинула свою квартиру в аварийном доме. Исполнительные листы о выселении граждан были предъявлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

«Взамен аварийного жилья многодетной семье предоставлены две благоустроенные жилые квартиры в доме 40/1 на ул. Мирнинской Оренбурга. Часть большой семьи переехала в одну квартиру. Жалоб от них не поступало», — сказали в администрации.

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