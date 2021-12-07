Самара, , 13:32 — REGNUM 781 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 185 944 случая заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 5732 пациента с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 34 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 135 376 человек, в том числе за минувшие сутки победили эту инфекцию 599 человек.

Согласно данным на 6 декабря в Самарской области за сутки выявили 865 носителей коронавируса.

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