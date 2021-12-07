Найроби, , 13:29 — REGNUM Вооруженные силы Кении столкнулись с жесткой критикой в связи с нарушением прав водителей и других пользователей шоссе Ламу-Виту-Гарсен (на севере побережья Кении — прим.), включая нанесение им побоев. Об этом 7 декабря пишет Taifaleo.

Скандал разгорелся после жалобы почти 30 водителей и их помощников, заявивших, что в период с 3 по 5 декабря они были задержаны и избиты кенийскими военнослужащими, которые, помимо всего прочего, заставили их «искупаться» в лужах.

Эти события произошли на повороте шоссе Ламу-Виту-Гарсен в районе Ньонгоро в нескольких километрах после полицейского блокпоста Гамба.

В интервью газете TaifaLeo водители рассказали, что военные заставляли их не только прыгать в лужи, но и вымазаться грязью перед тем, как пострадавших отпустили, поэтому они были вынуждены в таком виде садиться в автомобили.

Тем не менее, официальный представитель ВС Кении полковник Эстер Ванджику категорически отрицает причастность военнослужащих к этим происшествиям.

«Безопасность шоссе в районе Ньонгоро обеспечивают многие силовые структуры, но ВС Кении там не задействованы. Наше ведомство никаким образом не связано со сведениями об избиении водителей и их «купанием» в грязи» — заявила офицер.

Абдулразак Абдулрахман, водитель законодательного собрания области Ламу, столкнулся с военными, когда перевозил нескольких депутатов этого собрания, возвращавшихся после рабочей поездки в г. Момбаса.

«Я выехал из Момбасы в десять часов вечера и прибыл на блокпост Гамба в половине пятого утра. После прохождения проверки мне разрешили продолжить путь. Вместе со мной ехали еще несколько водителей грузовиков и легковых автомобилей. Когда мы прибыли в Ньонгоро, нас остановили военные, приказали выйти из автомобилей, отвели к лужам и заставили в них «искупаться», — рассказал Абдулрахман.

Водитель грузовика Аль-Амин Насаи заявил, что военнослужащие избили их автоматами, нанеся некоторым пострадавшим серьезные телесные повреждения. По его словам, водителей посадили в грязь и заставили в ней плавать на протяжении более чем получаса прежде чем разрешили вернуться в автомобили и отправиться восвояси.

«У меня проблемы со зрением, и я должен носить очки. В тот день военные разбили мои очки, и теперь у меня их нет. С нами обошлись несправедливо», — сказал Насаи.

После скандала с избиением водителей кенийскими военнослужащими пользователи шоссе Ламу-Виту-Гарсен, особенно грузоперевозчики, отказываются от ночных поездок до тех пор, пока не будет гарантирована их безопасность на дороге.

«Сейчас я не могу перевозить грузы ночью. Правительство должно прямо заявить, снят ли запрет на ночные перевозки или нет. Мы боимся быть избитыми или даже убитыми солдатами, которые должны защищать нас, граждан», — сказал водитель Ахмед Абдалла.