Тюмень, 7 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Тюменский областной суд оставил под стражей бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН РФ Максима Масленникова до 29 декабря. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Максим Масленников просил суд назначить ему любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Изучив все обстоятельства, суд не нашёл для этого оснований.

Отмечается, что Максим Масленников обвиняется по пяти эпизодам взяток в особо крупном размере. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, за деньги предоставлял осуждённым, находящимся под домашним арестом, возможность снимать специальные «контрольные» браслеты и беспрепятственно находиться на свободе.