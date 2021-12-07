Майкоп, , 13:30 — REGNUM В Адыгее 6 декабря принят во втором окончательном чтении основной экономический документ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджет республики на следующий год будет дефицитным, сообщили в пресс-службе главы региона.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основные характеристики республиканского бюджета составят: доходная часть — 31 млрд 625,5 млн рублей, расходная часть — 32 млрд 551,2 млн рублей, дефицит — 925,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отметил глава минфина Адыгеи Виктор Орлов, бюджет республики на 2022 год является социально ориентированным. На социальную сферу пойдет более 65% расходов. Бюджет полностью отражает задачи, которые стоят перед республикой, считает министр.

Напомним, в бюджете Адыгеи на 2021 год дефицит составлял 525,6 млн рублей. Доходы были приняты в объеме 26,510 млрд рублей, расходы — 27,036 млрд рублей.