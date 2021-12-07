Москва, , 14:16 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК РФ по РТ установить все причины и условия произошедшего истязания матерью своей малолетней дочери и дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки, а затем доложить о ходе расследования уголовного дела.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По данным пресс-служба СК РФ, ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летней жительницы Казани по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

ИА REGNUM напоминает, в соцсетях появился видеоролик, где жительница Казани наносит побои своей малолетней дочери. Инцидент произошел 1 декабря. Женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по проспекту Победы в Казани жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру. Ребенка у матери изъяли, малышка находится под присмотром медиков.

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