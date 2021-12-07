Ярославль, , 13:26 — REGNUM Два вида продукции ПАО «Славнефть-ЯНОС» стали лауреатом и дипломантом всероссийского конкурса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Ярославский НПЗ Славнефть-ЯНОС

Автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки АИ-100 стал лауреатом, а битум нефтяной кровельный улучшенный марки БНК-У 45/190 — дипломантом всероссийского конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Бензин АИ-100-К5 выпускается в ПАО «Славнефть-ЯНОС» с января 2021 года. Высокие экологические характеристики топлива достигаются благодаря тому, что при его изготовлении используются компоненты с низким содержанием серы, бензола и олефинов. Это топливо рекомендовано к использованию в первую очередь владельцам автомобилей с современными турбированными двигателями и распространяется под соответствующими брендами через сети АЗС «Роснефть» и «Газпром нефть».

Как пояснили на предприятии, высокие октановые характеристики бензина позволяют в полной мере раскрыть потенциал двигателя, повысить динамику разгона, снизить расход топлива. Кроме того, бензин АИ-100-К5 может уменьшить образование отложений в коллекторе и на клапанах двигателя, а также снизить уровень шума и вибрации. Сбалансированный компонентный и фракционный состав топлива обеспечивает стабильную работу двигателя в любое время года.

Помимо статуса победителя, нефтепродукт был отмечен дипломами «Новинка года» и «Золотая сотня». Последний призван выделить первые сто лучших товаров среди общего числа лауреатов конкурса. Вошедшая в «Золотую сотню» продукция превосходит своих конкурентов по качеству, экологичности и безопасности как на стадии производства, так и на стадии применения. При формировании списка «Золотой сотни» учитывается информация, полученная от Росстандарта, Роскачества, региональных комиссий по качеству, а также доступные из СМИ сведения о репутации товара и предприятия, его производившего.

Дипломант конкурса — битум нефтяной кровельный улучшенный марки БНК-У 45/190 пользуется спросом в производстве современных кровельных и стеновых материалов: рулонной гидро‑ и пароизоляции, гибкой черепицы и фасадных плиток.

По сравнению с действующим ГОСТ 9548−74, новый кровельный битум обладает улучшенными характеристиками глубины проникания иглы при 25 °C (параметр, определяющий твердость битума), температуры вспышки (характеризует степень опасности битума при его разогреве), массовой доли парафина (влияет на адгезивную способность битума), что обеспечивает повышение эксплуатационных свойств битума, влияющих на процесс изготовления кровельных материалов. По итогам конкурса нефтепродукт был удостоен также звания «Новинка года».

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