Москва, , 13:26 — REGNUM В правительстве России пересматривают принцип формирования заработных плат шахтёрам, и некоторые соглашения по этому вопросу уже достигнуты. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«В совещании принимали участие и Минэнерго, и Генеральная прокуратура. В принципе, мы все договорились о корректировке отраслевого соглашения и изменении внутренней доли», — заявил Котяков.

«Также есть и необходимость повышения окладной ставки, так называемой ставки выработки, внутри отраслевого соглашения. Сейчас есть предложение относительно того, чтобы сделать минимальную ставку специалиста, осуществляющего деятельность при открытой добыче, в размере минимального размера оплаты труда. Это, в свою очередь, увеличивает рост всех дифференцированных ставок, которые идут вверх, примерно в 1,8 раза», — указал он.