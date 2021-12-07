Таллин, , 13:26 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис утвердил новую версию Закона об электронной связи, которая предусматривает запрет на использование в национальных телекоммуникационных сетях оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщил местный новостной портал ERR.

Huawei Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон был принят 24 ноября 2021 года парламентом Эстонии, несмотря на заявления официальных властей Китая о недружелюбности такого шага и о возможных негативных последствиях для двусторонних отношений. С протестом выступила и сама китайская корпорация.

Перед решением президента к нему обратился председатель правления телекоммуникационной компании Elisa Сами Сеппянен с просьбой не провозглашать данный закон. По словам Сепяннена, нет никаких технических причин для подобного запрета. Закон также не установил механизм компенсации ущерба участникам рынка, которые пострадают в результате его вступления в силу. Предприятие не исключило, что будет судиться с эстонским государством.

Поправки в закон вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Законопроект, названный в местных СМИ, «законом о Huawei» был в срочном порядке разработан летом 2020 года после того, как подобный закон был принят в США и направлен также против китайской высокотехнологичной продукции.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что к сети мобильной связи 5G «нельзя подпускать недемократические страны, а решения в сфере инфотехнологий должны вызывать доверие в том числе и у союзников по НАТО».