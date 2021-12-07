Таллин, 7 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис утвердил новую версию Закона об электронной связи, которая предусматривает запрет на использование в национальных телекоммуникационных сетях оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщил местный новостной портал ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Huawei

Закон был принят 24 ноября 2021 года парламентом Эстонии, несмотря на заявления официальных властей Китая о недружелюбности такого шага и о возможных негативных последствиях для двусторонних отношений. С протестом выступила и сама китайская корпорация.

Перед решением президента к нему обратился председатель правления телекоммуникационной компании Elisa Сами Сеппянен с просьбой не провозглашать данный закон. По словам Сепяннена, нет никаких технических причин для подобного запрета. Закон также не установил механизм компенсации ущерба участникам рынка, которые пострадают в результате его вступления в силу. Предприятие не исключило, что будет судиться с эстонским государством.

Поправки в закон вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Законопроект, названный в местных СМИ, «законом о Huawei» был в срочном порядке разработан летом 2020 года после того, как подобный закон был принят в США и направлен также против китайской высокотехнологичной продукции.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что к сети мобильной связи 5G «нельзя подпускать недемократические страны, а решения в сфере инфотехнологий должны вызывать доверие в том числе и у союзников по НАТО».