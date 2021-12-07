Нея, Костромская область, 7 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Нейском районном суде Костромской области рассмотрели уголовное дело о незаконном получении выплат за лечение больных COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая

Как установило следствие, летом 2021 года бригада скорой медицинской помощи районной больницы внесла ложные сведение в журнал записи вызовов. Врачи написали, что выезжали на дом к заражённому коронавирусом пациенту. На деле медики не посещали больного.

В дальнейшем на основании фиктивных документов бригаде выплатили надбавку в размере 5 тысяч рублей из Фонда социального страхования. При рассмотрении дела подсудимые и их защитники попросили об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Такая возможность прописана Уголовном кодексе.

Рассмотрев дело, суд согласился с аргументами адвокатов и обвинителей, прекратив преследование медиков. Постановление вступило в законную силу и не было обжаловано ни одной из сторон.

Отметим, что это первое подобное уголовное дело в Костромской области. Ранее в суды региона поступило четыре «обратных» иска по схожей теме, где медики судились с работодателями из-за не начисленных страховых выплат за заражениеCOVID-19 на рабочем месте. В трёх случаях суд встал на сторону врачей. По ещё одному делу решение не вынесено.