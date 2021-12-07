Северобайкальский район, Бурятия, , 13:21 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной случай провала под лёд автомобиля. Инцидент произошёл 4 декабря на Кичерском озере в 10 км к северу от села Холодное в Северобайкальском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Кичерское озеро. Бурятия Главное управление МЧС по Бурятии

«Глубина в месте провала составила около полутора метров. Автомобиль был извлечен из воды силами владельца авто и местных жителей. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Водитель будет привлечён к административной ответственности. Как отмечается, накануне происшествия спасатели проводили беседы с рыбаками на озере, здесь также был установлен запрещающий знак.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый подобный случай в нынешнем сезоне. В Муйском районе под лёд в местной речке провалились уже несколько автомобилей.

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