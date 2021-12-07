Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что перекрашивать здание Зимнего дворца не планируется. Глава музея 7 декабря сообщил о неправильной трактовке в СМИ его слов об изменении цвета здания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы не меняем цвет и не собираемся его менять, мы меняем тон. Мы собираемся весь Эрмитаж, так же, как постепенно весь Петербург, привести к тем пастельным тонам, которые свойственны Петербургу в принципе», — подчеркнул сегодня Михаил Пиотровский.

Директор Эрмитажа прокомментировал появившуюся 6 декабря публикацию в телеграм-канале «Музейный сноб». Канал написал, что в Петербурге обсуждают 50 оттенков зелёного применительно к Эрмитажу. В ответ на это Пиотровский сообщил, что речь идет только о смена оттенка цвета на пастельный.

По словам главы Эрмитажа, к нему неоднократно обращались с просьбой восстановить дореволюционный красный цвет стен Зимнего дворца, который, по мнению самого директора, кажется жутким. Михаил Пиотровский заявил, что этот цвет уродует творение Растрелли.

Таким образом, Эрмитаж не поменяет свою классическую окраску. Он всего лишь получит более нежный вариант зелёного цвета.

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