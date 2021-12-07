Басра, Ирак, 7 декабря 2021, 13:20 — REGNUM В городе Басра, который находится в юго-восточной части Ирака, прогремел взрыв. Об этом 7 декабря сообщает телеканал Al Sumaria.
По информации источника, около одного из местных медучреждений взорвался заминированный автомобиль.
Также указывается, что в результате этого, по предварительным данным, погибли семь человек. В настоящее время подробности произошедшего уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря серия взрывов прогремела на базе США на границе Сирии и Ирака — в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.