Каракас, 7 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Венесуэла сегодня движется к фазе экономического восстановления с перспективами большей консолидации и стабильности в 2022 году в сфере социального обеспечения. Об этом в интервью телеканалу Venezolana de Televisión заявил член парламента Венесуэлы Хесус Фариас.

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Председатель Комитета по экономике, финансам и развитию Национального собрания указал, что одним из признаков этого стабилизационного сценария является устойчивое снижение инфляции — впервые за последние годы.

«Это показатель того, что экономика начинает окончательно стабилизироваться, и является фундаментальным условием для роста производства», — сказал Фариас.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс восстановления, который проявляется, в частности, в возрождении нефтяной промышленности, частных инвестициях и политической стабильности.

Что касается добычи нефти — основного источника дохода страны и области, наиболее пострадавшей от принудительных мер США, — Фариас отметил, что она демонстрирует признаки постепенного восстановления благодаря «огромным усилиям рабочих и помощи международных друзей, включая Иран».