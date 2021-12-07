Москва, , 13:20 — REGNUM Рынок труда в России благополучно восстановился. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«Сейчас уровень занятости уже превысил допандемический показатель. В октябре занятыми были 72 млн 300 тыс. граждан, а уровень безработицы составил 4,3%. Наряду с мерами экономической поддержки предприятий, на восстановление рынка труда повлияли прямые меры поддержки занятости, указал он», — заявил Котяков.

«С самых первых дней пандемии был развёрнут оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Эти данные в совокупности с анализом структуры безработицы позволили вырабатывать эффективные меры на федеральном региональном уровне», — указал он.