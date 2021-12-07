Пермь, 7 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Пермском крае продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю (с 29 ноября по 5 декабря) зафиксировано превышение эпидпорога и среди детей, и среди взрослого населения. Об этом сообщает Управление Роспотребндзора по региону.

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На территории Прикамья за семь дней зарегистрировано 29 387 случаев ОРВИ, что на 24,7% выше предыдущего недельного показателя. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых — 49,1%.

Среди заболевших преимущественно циркулируют такие возбудители, как парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечается циркуляция вирусов гриппа A (H3N2).

Стоит отметить, с 15 по 22 ноября превышение эпидпорога было отмечено только среди взрослых. Главный санитарный врач региона 3 декабря заявил о превышении недельного эпидпорога на 32,2%. Согласно постановлению, из-за эпидемии в больницах ограничивается посещение пациентов. В детских садах и школах рекомендовано вводить карантин, если в детском коллективе более 20% детей болеет.