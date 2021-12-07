Магас, , 13:29 — REGNUM В Ингушетии в течение 2021 года снизился уровень регистрируемой безработицы. Власти региона отмечают почти 30%-ное снижение по сравнению с прошлым годом.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

«Если в 2020 году уровень регистрируемой безработицы составлял 21,1%, то в этом году он равен 14,9%»,— цитирует заместителя главы минтруда Адама Хашагульгова пресс-служба правительства региона.

Он также отметил, что в 2021 году трудоустроено свыше 9800 человек, 19 из которых — инвалиды. Ингушетия, по словам министра, занимает первое место в СКФО и второе место среди субъектов РФ по показателям поддержки индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан. Большое число трудоустроенных в 2021 году получили работу на новых построенных предприятиях — швейной и обувной фабрике, птицекомплексе и других.

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