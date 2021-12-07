Басра, Ирак, 7 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Два автомобиля были уничтожены в результате теракта в иракском городе Басра, сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

Взрыв мины

Взрыв прогремел в районе республиканской больницы местного медицинского университета. Источники Al-Mayadeen сообщают о 6 погибших и 15 раненых мирных жителях.

Местные СМИ, в частности телеканал Kurdistan-24 сообщили о более чем 15 погибших. Точное количество жертв устанавливается.

Ряд изданий отмечает, что за нападением могут стоять боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также не исключено, что причиной взрыва стало случайное возгорание бензобака в одной из двух машин.

Ранее иракские власти сообщили об активизации «спящих ячеек» группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы совершили серию нападений по всей территории Ирака.