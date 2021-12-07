Кабул, , 13:17 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, откладывающую просьбу правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженных сил Мьянмы занять места в Организации Объединенных Наций. Согласно решению, послы предыдущих правительств двух стран продолжат занимать свои представительские места в этой организации.

Резолюция была принята консенсусом на Генеральной Ассамблее ООН 6 декабря, сообщает «Шафакна».

Решение органа, состоящего из представителей 193 стран-членов, означает, что послы предыдущих правительств Мьянмы и Афганистана останутся в должности до тех пор, пока не будет принято решение по представителям «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и армии Мьянмы.

Это решение было принято по рекомендации Анны Карин Инстром, посла Швеции в ООН и председателя комитета по аккредитации Генеральной Ассамблеи, которая на прошлой неделе посоветовала ООН отложить решение об аккредитации Афганистана и Мьянмы.

Она добавила, что комитет из девяти членов пока не планирует проведение еще одного заседания и неясно, на сколько времени будет отложено рассмотрение вопроса полномочий для Мьянмы и Афганистана.

Комитет ООН по аккредитации ООН ранее отложил процесс принятия решения относительно представительств Афганистана и Мьянмы в ООН.

Признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военной хунты Мьянмы Организацией Объединенных Наций станет важным шагом в легитимизации этих правительств на международном уровне.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначил Сухейля Шахина, своего представителя в Дохе послом в Организации Объединенных Наций.

В предыдущий период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 1996 по 2001 год, посол предшествующего правительства, свергнутого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-прежнему признавался представителем Афганистана в ООН.

В течение этого времени комитет ООН по аккредитации неоднократно откладывал ответ на запрос талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о предоставлении места в организации.