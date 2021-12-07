Джакарта, , 13:16 — REGNUM Военно-воздушные силы Индонезии, использовав самолет C-130 Hercules, доставили 12 тонн гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате извержения вулкана Семеру, сообщает Kompas.

Извержение вулкана Boaworm

Власти Индонезии отправили пострадавшим жителям гуманитарную помощь в виде готовых к употреблению продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств, палаток, матрасов и одеял.

Ранее национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии объявило, что число жертв извержения вулкана Семеру увеличилось до 34 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшими без вести при извержении вулкана Семеру в Индонезии числятся 16 человек.

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