Джакарта, 7 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индонезии, использовав самолет C-130 Hercules, доставили 12 тонн гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате извержения вулкана Семеру, сообщает Kompas.

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Власти Индонезии отправили пострадавшим жителям гуманитарную помощь в виде готовых к употреблению продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств, палаток, матрасов и одеял.

Ранее национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии объявило, что число жертв извержения вулкана Семеру увеличилось до 34 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшими без вести при извержении вулкана Семеру в Индонезии числятся 16 человек.