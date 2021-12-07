Калуга, 7 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе», посвященного вкладу гражданского общества в достижение целей нацпроекта «Экология», подведены итоги акции по посадке деревьев «Сохраним лес», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Волонтёры в ходе акции по посадке деревьев «Сохраним лес»

Данная акция проходит уже третий год. За это время высажено более 150 млн деревьев. Новый формат 2021 года — экочеллендж, который проходил с 1 по 30 ноября. Его организатором выступило АНО «Национальные приоритеты». В соцсети «ВКонтакте» жители регионов выполняли задания по экологии. Самыми активными стали жители Калужской области. По информации организаторов экочелленджа, регион-победитель получит возможность провести экофестиваль в 2022 году.

«Этой осень мы высадили почти два миллиона деревьев. Таких результатов удалось достичь во многом благодаря вашему участию. К акции «Сохраним лес» активно подключились предприятия, школы, вузы и ссузы. Большая работа проделана школьными лесничествами, а онлайн-активность стала дополнительной мотивацией. Мы гордимся тем, что Калужская область одержала победу в экочеллендже», отметил калужский министр Владимир Жипа.