Архангельск, 7 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Котласский городской суд признал виновным в массовом отравлении воспитанников детского сада бывшего повара учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Столовая

«Установлено, что в период с 20 по 25 мая 2021 года обвиняемая об имеющихся у нее признаках инфекционного заболевания медицинскому работнику детского сада не сообщила, продолжила приготовление пищи, которая стала способом передачи инфекции (ротавирусный гастроэнтерит) 23 воспитанникам детского сада и причиной их заболевания», — сообщили в ведомстве.

Решением суда детский сад выплатит пострадавшим 60 тысяч компенсации, а экс-повару назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале после массового отравления детей закрыли все детские сады.