Каракас, , 13:10 — REGNUM Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо обвинила правительство Николаса Мадуро в «сложной гуманитарной ситуации», которую переживает страна и которая усугубляется пандемией COVID-19. Об этом пишет агентство EFE.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно заявлению, опубликованному оппозицией, экс-депутат Динора Фигьера заявила, что администрация Венесуэлы держит граждан в состоянии «болезни и смерти», не реагируя на патологии, от которых они страдают из-за нехватки ресурсов, в чем правительство винит блокаду, вызванную санкциями США, Евросоюза и других стран.

Ранее Николас Мадуро пообещал оказать поддержку трём оппозиционным политикам, избранным губернаторами на выборах 21 ноября.

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