Вашингтон, 7 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш представила клип на песню Male Fantasy («Мужская фантазия»). Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube 7 декабря.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

В клипе героиня Айлиш находится одна в пустом доме — пользователи Сети решили, что таким образом певица изображает депрессию и проблемы, которые приходят вместе с этим заболеванием. За сутки ролик посмотрели более 1,9 млн человек, а более 375 тыс. из них поставили видео отметку «мне нравится».

ИА REGNUM напоминает, что премьера песни Male Fantasy состоялась в июле 2021 года. Трек вошёл в альбом певицы под названием Happier Than Ever.