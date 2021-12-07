Москва, , 13:10 — REGNUM В ходе торгов 6 декабря давление над рублем превалировало и усилилось ближе к концу сессии. Пара доллар/рубль вернулась выше отметки 74 руб., расположившись в зоне 74,20 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги Kaluga-gov.ru

«Сегодня, 7 декабря, котировки слегка снижаются за счет нефтяного отскока и технических факторов, но риски возобновления ослабления российской валюты сохраняются. Градус геополитической напряженности с подачи СМИ нарастает.

Российские активы выбили из колеи сообщения о том, что Вашингтон, заручившись поддержкой своих европейских союзников, изучает возможность введения новых санкций против Москвы за «подготовку вторжения» на Украину.

По предварительным данным, потенциальные ограничения могут затронуть крупнейшие российские банки с ограничением возможности конвертирования рублей в иностранные валюты.

На этом фоне значимость украинского вопроса перед переговорами Владимира Путина и Джо Байдена повысилась. Если сторонам в ходе диалога удастся обойти острые углы, российские активы, включая рубль, покажут довольно бурную позитивную реакцию в режиме «вздоха облегчения».

Каких-то значимых прорывов от переговоров не ожидается, но даже предпосылок для спада напряженности между двумя державами будет достаточно для укрепления рубля. Но не исключен и медвежий сценарий, при котором доллар может с легкостью рвануть к отметке 75 руб. и выше.

Если абстрагироваться от предстоящих переговоров, при определении дальнейшей динамики российской валюты важно учитывать, что декабрь — месяц сезонной слабости рубля, ситуация на рынке нефти неустойчива, а доллар, который пока притаился, будет расти за счет опережающей политики ФРС США.

Иными словами, до конца года нельзя исключать солидное отступление курса нашей валюты с обновлением минимумов за пределами зоны 75,50 руб. за доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Поддержку рублю оказывает информация с товарных рынков