Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и ушло в суд уголовное дело в связи с гибелью ребёнка, оказавшего под грудой брёвен. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Бревно Наталия Николаева © ИА REGNUM

Трагедия произошла 23 сентября 2021 года по улице Чкалова в Шумерле. Согласно материалам дела, семилетняя девочка во время прогулки подошла к складированным на улице брёвнам, залезла на них и стала передвигаться по ним.

«В результате произошло рассыпание брёвен, одно из которых весом около 380 кг накатилось и придавило девочку», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ребёнок получил смертельные травмы. Девочка умерла на месте происшествия.

Следствие считает, что фигурант уголовного дела самовольно занял земельный участок, расположенный около одного из домов, сложив более 20 брёвен, длина которых достигала 4,74 метра. По данным правоохранителей, брёвна не были закреплены и огорожены надлежащим образом, также не приняты меры к установке упоров для предотвращения раскатывания брёвен.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый вину признал. Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2021 года в Чебоксарах во дворе одного из домов был сбит мальчик, который катался на велосипеде.

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